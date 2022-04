Segue o impasse para a implantação de um campus avançado da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) em Rondonópolis e consequente instalação da instituição no prédio construído pela Prefeitura, através de recursos da iniciativa privada, em área nobre da cidade, nos altos da Av. Fernando Correa da Costa, onde funcionou o antigo aeroporto. Com a obra concluída, mas sem definição do seu uso, a preocupação é com a utilização do novo prédio, com um investimento de mais de R$ 9,5 milhões, levantados por empresas da cidade com um único objetivo, o de receber o campus da UNEMAT. Mas hoje existe é o temor que a estrutura acabe se deteriorando antes mesmo de ser usada e Rondonópolis continue sem concretizar o sonho de contar com um campus local da instituição estadual de ensino superior.

O prédio está praticamente pronto, faltando apenas as instalações das redes de energia elétrica e de água para ser entregue e utilizado para abrigar a UNEMAT. No entanto, oficialmente a situação segue indefinida e não há previsão de que a universidade instale um campus avançado em Rondonópolis e nem mesmo que use a estrutura construída para os cursos especiais atualmente em funcionamento em local improvisado na cidade.

Conforme o deputado estadual Thiago Silva (MDB), que acompanha a situação desde o início, inclusive destinando várias emendas orçamentárias para a efetivação da universidade em Rondonópolis, um dos problemas que geraram o atual impasse entre Prefeitura e a UNEMAT estaria no fato de o Município ter decidido construir o prédio sem antes ter debatido o assunto com a universidade para definir questões importantes, como condição orçamentária para a implantação do campus e, inclusive, o seu próprio projeto.