O início da 24ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza foi adiado para 11 de abril deste ano devido um atraso na entrega das vacinas.

Junto com a campanha de imunização contra a gripe acontecerá a 8ª Campanha Nacional de Seguimento e Vacinação de Trabalhadores da Saúde contra o Sarampo, que também estava prevista para começar neste dia 4.

Segundo o Governo de Mato Grosso, todas as cidades do estado sofrerão alteração por conta do Ministério da Saúde realizar o envio de vacinas de “forma gradual” e “sem um cronograma de entrega estabelecido”.

Ainda de acordo com o Estado, a primeira remessa de recebimento de vacinas aconteceu apenas no dia 21 de março, afetando a logística de distribuição das vacinas às regionais de saúde e aos municípios.

A imunização contra as cepas da gripe H1N1, H3N2 e tipo B será feita em grupos, sendo o primeiro público alvo pessoas com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. O novo cronograma municipal completo será divulgado nesta semana.