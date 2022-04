Enquanto a cidade sofre com a falta de fiscalizações no trânsito, por conta principalmente da falta de um pátio para a guarda dos veículos irregulares apreendidos nas operações fiscalizatórias, um projeto de lei que autoriza o Município a realizar a licitação para contratar uma empresa que forneça o tal pátio para a cidade, está tramitando na Câmara e aguardando pela aprovação dos vereadores. O citado projeto já está na Câmara desde o último dia 14 de março e somente após a sua aprovação pelos parlamentares é que o processo licitatório poderá ser iniciado.

De acordo com o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, a minuta enviada à Câmara prevê que a empresa contratada deve oferecer um pátio com uma área entre 10 a 20 mil metros quadrados, que seja fechada e com sistema de segurança, salas para a administração do espaço e para os agentes do Estado, que terão que atestar a entrada e a saída dos veículos apreendidos.