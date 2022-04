🔊 ouça o áudio, clicando abaixo… https://www.atribunamt.com.br/wp-content/uploads/2022/04/papo9.mp3

1- SENHORAS E SENHORES, eis que o deputado federal José Medeiros, que se filou no último dia 15 de março no Partido Liberal, em solenidade em Brasília, percebeu que tinha pouco prestígio na sigla, que é comandada no Estado pelo senador Wellington Fagundes, e tentou se desfiliar e mudar para o PTB, comandado pelo ex-deputado Victório Galli em Mato Grosso. O deputado percebeu que não tinha nenhum tipo de prioridade no PL, já que teve várias filiações de nomes de aliados seus vetados no PL, e decidiu pedir guarida no PTB, mas o PTB, por sua vez, já tinha montado suas estratégias eleitorais e ele acabou sendo vetado. Assim, depois de ter anunciado para a imprensa que deixaria o PL e iria para o PTB, teve que se recolher e ficar onde estava mesmo. Depois disso, chegou a ser aventada a possibilidade de ele se filiar ao pequeno Avante, mas essa mudança não faria sentido, pois o partido não tem a estrutura que ele precisa para dar vida a um projeto de senador, que é o seu sonho, devendo mesmo ficar no PL e lutar pela sua reeleição à Câmara Federal, pois terá concorrentes de peso como o deputado Nelson Barbudo e a ex-candidata ao Senado, Coronel Fernanda, como concorrentes dentro do próprio PL e que disputarão basicamente o mesmo eleitor que Medeiros. Mesmo com a forte ligação com o presidente Bolsonaro, a reeleição não será fácil para Medeiros e ele precisará de muito jogo de cintura para circular no meio do grupo, que é comandado no Estado pelo senador Wellington Fagundes.

2- E O EX-PREFEITO PERCIVAL MUNIZ surpreendeu a todos ao se filiar novamente no MDB, partido pelo qual surgiu para a vida política, nos idos dos anos de 1980. A surpresa, no caso, se deve ao fato de que ele já havia colocado o seu nome como possível candidato a governador das esquerdas e dito que iria pedir votos para o ex-presidente Lula. Mas, ao que parece, diante da absoluta passividade da esquerda estadual, que não encampou a ideia, ele decidiu voltar ao MDB e ‘irá ajudar a reeleger o Bezerra’, se referindo ao deputado federal Carlos Bezerra, cacique do MDB. Ocorre que o novo velho partido de Muniz irá mesmo apoiar a reeleição do governador Mauro Mendes, do União Brasil, e terá a senadora Simone Tebet como candidata a presidente. Então, o Barba deve mesmo ficar mais na surdina nessa eleição, se preparando para unir o seu partido em torno de um projeto para a prefeitura de Rondonópolis, que já foi comandada por quadros do MDB em várias ocasiões, e quem conhece os bastidores da política local sabe o quanto os vereadores e lideranças populares ligadas ao MDB sonham com essa possibilidade. Por enquanto, isso é só um palpite da Coluna, mas faz todo sentido. Percival pode até vir a articular alguma candidatura este ano, mas certamente não seria para governador ou deputado estadual ou federal, todos cargos para os quais o partido já tem bons candidatos e não deve mudar suas prioridades. Só para informar, a esposa de Bezerra, Teté Bezerra, foi nomeada por Mauro Mendes como secretária de Agricultura do Estado e essa nomeação colocou uma pá de cal sobre o início de insurreição do partido, que chegou a falar na possibilidade lançar o prefeito cuiabano Emanuel Pinheiro ou a deputada Janaina Riva ao governo estadual, mas tudo não passou de uma forma de pressionar o governador para dar mais “espaço” ao MDB no seu governo.

3- POR FALAR EM GOVERNO, ainda segue indefinido o quadro para a disputa majoritária de governador. Isso porque a única pré-candidatura já colocada e que pode ser considerada até o momento é a de Mauro Mendes, enquanto não se ouve falar de nenhum nome forte que tenha se disposto a entrar no páreo para enfrentar o atual governador. Ao contrário disso, seus dois hipotéticos adversários com alguma chance de se articularem e oferecerem algum risco a Mendes, que seriam o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro, do MDB, e Wellington Fagundes, do PL, não concorrerão esse ano ao cargo. Mas ainda assim, já se tem como certo que os partidos de esquerda devam lançar um nome para o páreo, mas não há nenhuma definição quanto ao nome, podendo inclusive ser o vice-prefeito cuiabano, José Roberto Stopa, do PV, que se desincompatibilizou da Secretaria de Obras para ficar disponível para a disputa, mas ainda precisa avançar nas negociações para firmar seu nome.

OUTRO NOME QUE PODE surgir é o do senador Carlos Fávaro, do PSD, que não está nada contente com a possibilidade de Mauro Mendes fechar acordo com o PL e apoiar a reeleição de Wellington Fagundes ao Senado, preterindo o deputado Neri Geller, do Progressistas, mas essa situação ainda pode ser contornada. Da mesma forma, é esperada o lançamento de uma candidatura mais à direita, capitaneada pelo PTB, mas nada se fala de nomes, ao menos por enquanto. O que fica evidente, ao quadro de hoje, é que Mendes segue como franco favorito e praticamente nula a possibilidade de uma junção de forças políticas que possa vir a ameaçar a sua reeleição. Mas, como na política e na vida tudo pode mudar de uma hora para a outra, pode ser que algo novo aconteça até as convenções partidárias, que devem ocorrer até o dia 5 de agosto.

4- SE ENCERROU NA SEXTA-FEIRA a janela partidária, período em que deputados estaduais e federais poderiam mudar de partido sem correrem o risco de perderem seus mandatos. O prazo, que teve início no dia 3 de março e se encerrou no dia 1º de abril, foi a forma encontrada pela Justiça Eleitoral para que esses políticos mudassem de partidos e ajustassem seus projetos políticos nas novas siglas, já que o entendimento é que esses mandatos pertencem aos partidos, pois foram conquistados conforme as legendas partidárias. Entre os principais políticos locais, mudaram de partido o deputado estadual Delegado Claudinei, que trocou o PSL pelo PL, e o deputado federal José Medeiros, que deixou o Podemos e se filiou ao PL. O vereador Roni Magnani, pré-candidato a deputado estadual, também trocou de partido, deixando o Solidariedade e se filiando ao PSB, mas no seu caso, ele teve que conseguir uma autorização especial da Justiça Eleitoral, alegando discordância ideológica com a sigla a que estava filiado, e será mesmo candidato a deputado estadual, esperando o prometido apoio do prefeito Zé do Pátio. Nesse sábado (2) também se encerra o prazo de filiação para aqueles que queiram disputar algum cargo eletivo este ano.