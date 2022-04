A empresa, que completa duas décadas de atuação este ano, saiu da zona de conforto de um negócio em expansão para o debate sobre “Pecuária ontem, hoje e amanhã” apresentando os avanços do setor produtivo nos últimos anos e apontando caminhos para um desenvolvimento com foco em maior produtividade, rentabilidade e menor impacto ambiental.

O que esperar da pecuária de corte nos próximos anos? Talvez não exista uma resposta, mas sim muitos desafios. Isso ficou evidente durante os dois dias do 10º Simpósio Nutripura, realizados nos dias 25 e 26 de março, em Rondonópolis. Tecnologia, mercado, gestão, governança e comunicação foram a essência do evento que mobilizou, em dois dias, 1,7 mil participantes de todas as regiões do país.

Alimentar o mundo não é mais o principal desafio, o agronegócio precisa produzir alimentos com responsabilidade socioambiental. O desafio da nova era da empresa foi apresentado pelo diretor comercial Luciano Resende. “A chave do futuro é o consumidor final e não temos como fugir da responsabilidade social, da implementação de práticas sustentáveis, que agreguem valor ao produto”.

Tradição – O primeiro passo dado por Roberto Resende, sócio-fundador da empresa, para viabilizar o negócio foi definir com quem entrar nesta batalha, cujo entrave no campo vai muito além da compra e venda de produtos de nutrição animal.

Resende destaca que a sustentabilidade sempre esteve presente no modelo de negócio da Nutripura, mas que era preciso ter amadurecimento dentro de cada processo do cliente. “Primeiro precisamos ajudar nossos clientes a melhorar a produtividade, porque precisa aumentar a produção por hectare para poder preservar, sem deixar de alimentar. Depois passamos pelo processo da governança, que dá certeza que tem o negócio na mão e tem rentabilidade. Agora, quando você faz governança e produtividade, a sustentabilidade vem junto”.

Hoje, com mais de 10 mil clientes e assistência técnica para um rebanho estimado em 3 milhões de animais por ano, a Nutripura está consolidada no mercado mato-grossense. Além de Rondonópolis, tem unidades em Pedra Preta, Mirassol d’ Oeste, Araputanga e Pontes e Lacerda. “O sonho foi concretizado, vejo a empresa crescer ano a ano. Cada ano que passa fico mais admirado em ver o Luciano e o Roberto à frente do negócio. Foi a aposta que deu certo”, comemora Roberto Resende, fundador da Nutripura.

Inovação – Com investimento em pesquisa, capacitação e treinamento, a empresa garante ao pecuarista segurança nos serviços e produtos. Além de um Centro de Pesquisa, a Nutripura tem um Conselho Técnico formado por autoridades da área no Brasil dando embasamento para os rumos a seguir em prol do desenvolvimento da pecuária.

“A Nutripura trabalha com até 1,2 mil animais em um confinamento e você não tem este número de animais nas unidades de pesquisa das universidades. Por isso, ela está mais próxima do produtor do que as universidades”, constata Flávio Augusto Portela Santos, professor Esalq/USP, um dos integrantes do conselho técnico da Nutripura.

O sistema de produção intensiva é uma das apostas mais promissoras do grupo e foi implantado logo no início do negócio. “Assim que o Roberto saiu da faculdade, me propôs para fazer o rotacionado na fazenda. Trabalhou colocando até cerca no local. Ele estava determinado e me disse: vou fazer, isso aqui vai ser uma vitrine, a Nutripura te dá suporte e vamos expandir o negócio. E foi o que aconteceu”, conta o pecuarista e cliente, Lucas Pimenta.

Atendimento Diferenciado – A assistência técnica é um diferencial na atuação da empresa, de acordo com a pecuarista Flávia Cutolo. “A equipe não passa na fazenda uma vez por semana. Não, duas vezes por dia, eles estão analisando os índices de confinamento, dando feedback, orientando, corrigindo o que a nossa equipe está fazendo”, destaca.

O olhar no futuro da pecuária de corte tem que estar alinhado com a demanda global por proteína animal como parte de um sistema de produção sustentável. O pecuarista Rodrigo Aguiar, aponta o grande desafio, neste sentido.