Sócio-fundador e membro ativo do clube de serviços até hoje, Helvio Moneda Alberto diz que, desde a sua criação, o Rotary Clube Rondonópolis teve o objetivo de beneficiar a sociedade local, promovendo qualidades como a amizade e o companheirismo, sempre procurando pessoas que se destaquem nas suas respectivas profissões para fazerem parte dos seus quadros. “O Rotary é uma entidade internacional, presente em 180 países do mundo, sendo a única entidade privada que tem cadeira na ONU. Somos advogados, médicos, carpinteiros, laboratoristas, administradores, profissionais de várias áreas, de várias atividades, que se congregam e tornam o Rotary uma entidade polivalente”, externou.

“Hoje temos subsídios federal e municipal, além das doações de pessoas, que doam materiais e alimentos, principalmente, mas no começo tudo dependia de nós. E continuamos ajudando, mas agora a Apae já não depende só de nós”, explicou.

O empresário Reginaldo da Silva conta que seu clube de serviços foi fundado a partir dos esforços do Rotary Clube Rondonópolis, que tinha como presidente na época Hamilton Landi, e do Rotary Clube Leste, que tinha como presidente Ivan Matielli. Ele diz considerar que o trabalho mais importante desenvolvido nesses 32 anos foi o apadrinhamento da Associação dos Pais e Amigos dos excepcionais (Apae), que até hoje é dirigida e, em grande parte, mantida financeiramente pelo clube, que realiza diversas atividades com o intuito de arrecadar fundos para manter os trabalhos da instituição, como o já tradicional Costelão da Apae.

O Rotary Clube Rondonópolis Rondon completa 32 anos de sua fundação neste dia 3 de abril, domingo. O clube de serviços foi fundado no ano de 1990, formado por iniciativa dos Rotarys existentes na cidade na época, graças ao crescimento acelerado da cidade, o que levou à necessidade da criação de novos clubes de serviços para atender a toda essa população crescente.

Ele conta que, depois de 32 anos de dedicação, considera ter valido a pena todo o esforço empregado em prol das atividades do Rotary. “Vale muito a pena, pois além do orgulho para a gente, sempre desenvolvemos alguma atividade para a comunidade ou para alguém, o que nos deixa sempre com a sensação de dever cumprido com aquilo que nos propomos a fazer. E isso aí é gratificante”, completou.

Da mesma forma, Reginaldo Silva também diz considerar muito compensador o trabalho que desenvolve por meio de seu clube de serviços. “Eu vejo que isso engrandece muito a gente, justamente por essas prestações de serviços. Para se ter uma ideia, o Rotary já foi responsável pela vacinação contra a poliomielite, comprando as vacinas e doando para o Governo Federal fazer a distribuição no país. E a gente colaborava na campanha e ia para os postos ajudar na vacinação. Então, tudo isso é muito gratificante para nós”, disse.

Ele lembra que, na época de sua fundação, somente homens poderiam fazer parte do Rotary, mas isso foi mudando com o passar do tempo e, hoje, o Rotary Clube Rondonópolis Rondon é presidido por uma mulher, Simone Gonçalves.

COMEMORAÇÃO

Em comemoração ao seu aniversário, os associados do Rotary Clube Rondonópolis Rondon, por meio de seu projeto Consciência Ecológica, farão uma atividade festiva em São Lourenço de Fátima, quando também promoverão a soltura de alevinos das espécies Pacu, Pintado, Piraputanga e outros peixes típicos da região, no Rio São Lourenço, além do plantio de árvores e a conscientização ambiental dos ribeirinhos.

FUNDADORES

O Rotary Clube Rondonópolis Rondon foi fundado com o empenho do governador-assistente da época, Nilmo Costa Júnior, e teve como membros fundadores Mohamed Zaher, Daltro Damian, Isaltino Suzano, Iolindo Massignan, Elemar Bertinetti, Galeno Tadeu Esteves, Norberto Luiz Sartori, Armando Martelo e Helvio Moneda Alberto.

Desses, alguns já faleceram, outros se afastaram, mas grande parte permanece ativa e contribuindo com o Rotary.