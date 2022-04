Segue a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Rondonópolis. O calendário de vacinação desta semana contempla diversos grupos e prevê a aplicação de primeira, segunda e terceira doses.

De segunda (4) à sexta-feira (8/4), as crianças com idade entre cinco e 11 anos podem se se imunizar com primeira e segunda doses nos postos de saúde: Mathias Neves, Morumbi, Canaã, Itapuã, Parque das Rosas, Alfredo de Castro Bom Pastor e Industrial. O horário de atendimento nestes locais é das 8h às 10h30 e das 13h às 16h.

Nos ESFs André Maggi, Caic, Serra Dourada, Vila Goulart, Parque São Jorge, Ipê, Cidade Alta e Pedra 90 terá vacinação com a primeira dose para adolescentes de 12 anos acima. O atendimento será das 8h às 10h30 e das 13h às 16h, de segunda a sexta-feira.