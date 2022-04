O deputado Thiago Silva (MDB) fez um pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa (31/03) para cobrar novamente uma resposta da Energisa para os diversos problemas apresentados pela concessionária no atendimento dos municípios e distritos de Mato Grosso.

De acordo com o deputado, semanalmente chegam denúncias em seu gabinete falando sobre problemas de falta de luz, extensão da rede, oscilações de energia e demora na prestação do atendimento para os consumidores que pagam caro em suas contas todo mês.

O deputado cobrou compromisso e responsabilidade da Energisa com a população de Mato Grosso. “É inadmissível o cidadão pagar caro para ter energia em sua residência e a concessionária prestar um atendimento falho e ineficaz em várias regiões de Mato Grosso. Recebo praticamente todo dia no Whatsaap reclamação seja na região sudeste, noroeste, Araguaia, nortão e até na baixada cuiabana. Vamos cobrar um relatório que responsabilize a Energia e cobre soluções definitivas para atender moradores das cidades e também dos mais de 500 assentamentos do Estado”, disse o deputado Thiago Silva.

Dentre os municípios que apresentaram ao deputado problemas com oscilação de energia estão Rondonópolis, Poxoréu, Guiratinga, Dom Aquino, Pedra Preta e outros distritos rurais.

Thiago Silva, que é vice-presidente da CPI da Energisa, defendeu durante a sessão legislativa que o relator da Comissão e o Presidente apresentem o quanto antes o resultado final das apurações. Silva já garante que irá votar pela responsabilização da Energisa, que não tem cumprido seu papel em vários municípios e distritos rurais.