“Saí verdadeiramente impressionado com o trabalho que o Hospital de Câncer de Barretos faz e que trata milhares de pessoas em todo o Brasil”, afirmou o governador, acompanhado do deputado Nininho e de outros representantes da região Sul/Sudeste de Mato Grosso.

Durante a visita, o governador conheceu várias unidades do complexo hospitalar. O local é uma espécie de “condomínio da Saúde”, com centros de prevenção, diagnóstico e tratamento, e conta com mais de 4,5 mil funcionários que são constantemente qualificados dentro de uma estrutura de ponta, com equipamentos modernos que usam até mesmo a robótica como aliada no tratamento da oncologia.