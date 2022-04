Pelo decreto, no entanto, está mantida a obrigatoriedade do uso da máscara em locais fechados. Não houve outras alterações no decreto e, assim, o horário de funcionamento dos estabelecimentos comercias da cidade continua sendo das 5h às 3h.

Já está valendo o uso facultativo da máscara em locais abertos em Rondonópolis, O Decreto Municipal 10.760, de 30 de março de 2022, foi publicado ontem (31) pela Prefeitura de Rondonópolis, mas a medida havia sido anunciada na terça-feira (29) polo Município depois de reunião do Comitê de Gestão de Crise do Coronavírus.

Também continua obrigatório em decreto municipal a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para acesso a estabelecimentos com circulação de mais de 50 pessoas, bem como a apresentação de comprovação de vacinação infantil nas escolas da cidade.

A decisão da Prefeitura em liberar a obrigatoriedade do uso da máscara em locais abertos ocorre depois de pressão da Câmara Municipal e de grande parte da população, que queria a liberação facultativa do uso de máscara, já que não há fiscalização e muitos nem utilizavam mais o acessório de proteção. As pressões aumentaram depois de o Governo do Estado retirar a obrigatoriedade e muitos municípios seguirem a norma.

A Câmara Municipal chegou a aprovar na sessão ordinária da quarta-feira (23/3) um projeto de lei que tornava o uso da máscara facultativo em locais abertos, porém o prefeito José Carlos do Pátio não chegou a sancionar o projeto para que ele passasse a ter validade.