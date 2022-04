A posse da nova diretoria do hospital deverá acontecer ainda nesta semana, assim que for feito o registro em cartório da ata da eleição.

HISTÓRIA

A Santa Casa de Rondonópolis foi fundada no ano de 1971, por iniciativa de membros do Rotary Clube de Rondonópolis, contou desde o início com o precioso apoio do bispo Dom Osório Stoffel, com o objetivo de ofertar atendimento médico gratuito de urgência e emergência para a população da cidade, que vivia então uma fase de forte crescimento populacional e econômico.

No início, todos esses atendimentos médicos eram feitos de forma gratuita e as despesas do hospital custeadas por meio de doações e subvenções, do poder público municipal, principalmente. Foi só a partir de meados de 1976 que celebrou seu primeiro convênio, com o extinto Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS.

Hoje em dia, a Santa Casa conta com um quadro de mais de mil funcionários e é referência em toda a região que possui mais de 700 mil habitantes, em serviços médicos de maternidade, no tratamento contra o câncer e possui modernas UTIs Neonatal e Pediátrica, que têm salvado a vida de muitas crianças.