Faz tempo que moradores da Rua Miguel Ferreira dos Santos, no bairro Jardim Primavera, estão sofrendo com a precariedade da via. Esse trecho da rua, que ainda não conta com pavimentação, está agora com uma erosão enorme, que caso não seja contida em curto espaço de tempo pode ameaçar pelo menos três casas, localizadas mais próximas da enorme cratera.

Além da ameaça aos imóveis, os moradores enfrentam ainda problema de mobilidade na rua. Em uma parte da via foram usadas pedras para tentar conter a erosão. Já a outra parte foi tomada pela cratera, onde é possível ver manilhas de drenagem arrancadas. Com as chuvas intensas das últimas semanas, a situação tem se agravado com a erosão se expandindo cada vez mais.