Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal, e mostram ainda que Rondonópolis teve 4.488 admissões em fevereiro, frente a 3.541 desligamentos, o que gerou o saldo positivo de 947 vagas abertas.

Com mais um mês de saldo positivo na geração de empregos, Rondonópolis fechou o mês de fevereiro com 947 novas vagas de trabalho formal abertas. Com isso, o Município foi o segundo em Mato Grosso que mais gerou empregos no segundo mês do ano, atrás somente da capital Cuiabá, que criou 1.864 novas vagas.

Ainda com resultados positivos no mês estão o setor do comércio, com a criação de 156 novos postos de trabalho, a agropecuária, que possibilitou a abertura de 50 novas vagas, e, a indústria, que criou mais 4 novas vagas de emprego.

Entre as novas vagas de emprego criadas no setor de serviço em Rondonópolis, destaca-se o segmento de transporte, com 210 vagas abertas no mês, seguido da administração pública, que criou mais 105 novos postos de trabalho.

GERAÇÃO DE EMPREGO EM MATO GROSSO

O Estado manteve em fevereiro saldo positivo na geração de empregos, com a abertura de 8.828 novas vagas de trabalho no período. Entre as cidades mato-grossenses, Cuiabá foi a que mais gerou empregos com a criação de 1.864 vagas, seguida de Rondonópolis, com 947, Sinop (557) e Várzea Grande (512).