De acordo com fontes próximas a Medeiros, desde que se filiou ao PL, em cerimônia ocorrida em Brasília, ele tem tentado construir uma base bolsonarista forte no partido em Mato Grosso, contando inclusive com o aval do presidente estadual da legenda, o senador Wellington Fagundes. Ocorre que, assim que recrutou e tentou filiar nomes como o ex-vereador Abílio Junior, que disputou a Prefeitura de Cuiabá pelo Podemos, antigo partido de Medeiros, assim como do deputado estadual Ulysses Moraes (PSL), entre outros nomes de peso da política estadual, viu os mesmos serem barrados pela direção do PL.

Se sentindo desprestigiado e sem poder filiar aliados no PL, partido a que se filiou no último dia 15, o deputado federal José Medeiros pode deixar a legenda a qualquer momento. O mais provável é que ele vá migrar para o PTB, do ex-deputado Victório Galli, mas o PSC também pode ser uma opção para ele.

Dessa forma, sem conseguir montar uma base bolsonarista forte no PL e percebendo que Wellington Fagundes tem um projeto mais pessoal e que corteja o governador Mauro Mendes, atualmente no DEM, mas que pode vir a se filiar no PL ou ter o partido no seu rol de apoiadores à reeleição, Medeiros decidiu acionar o plano B, que seria sua filiação ao PTB, partido também de perfil bolsonarista e que deve articular candidatura própria para governador e por onde Medeiros poderia sair como candidato a senador, o que sempre foi seu sonho.

Ainda segundo a fonte, com lideranças bolsonaristas que são críticas ao governo de Mauro Mendes sendo barradas no PL, Medeiros teria se sentido desconfortável e excluído de seu novo partido, “pisando em campo minado”, como tem dito a pessoas próximas dele, o que reforça seu desejo de migrar para outra sigla, o que deve ocorrer nos próximos dias, já que a tal “janela partidária”, período em que deputados estaduais e federais podem mudar de partido sem risco de perderem os mandatos, se encerra no próximo dia 1º de abril. Entre as siglas cogitadas, além do PTB, também estaria o PSC, mas com chances menores.

Problema para

se filiar ao PTB

Acontece que o PTB já tem um planejamento e uma estratégia montados para as eleições deste ano, que veda a filiação de políticos atualmente com mandatos eletivos, como é o caso de Medeiros e da maior parte do grupo de políticos que quer levar consigo.

Então, o deputado federal precisa convencer Galli e o PTB a mudarem o seu planejamento, oferecendo em troca a possibilidade de o partido ter uma chapa completa e forte para concorrer ao pleito eleitoral deste ano, com Medeiros saindo para o Senado e Galli para deputado federal.

Um outro trunfo que o deputado pode articular é a filiação do empresário Odílio Balbinotti, que poderia ser o candidato a governador da sigla e carrear o voto dos bolsonaristas mais fieis, como inclusive já foi aventado.