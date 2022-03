Um caminhão levado em assalto foi recuperado na madrugada dessa quarta-feira (30) pela Polícia Militar. O veículo de carga foi localizado abandonado já sem a carga de soja que transportava, por volta de 3h30, às margens da BR-364, já na saída para Pedra Preta.

Segundo informações da PM, na noite de terça-feira (29), por volta de 20 horas, ele seguia com seu caminhão pela MT-130, sentido Poxoréu, próximo do Anel Viário, ele foi abordado por dois homens armados, após os suspeitos terem desengatado as mangueiras do veículo de carga, fazendo com que o caminhão travasse as rodas, anunciando em seguida o roubo.