A Prefeitura já vinha recebendo bastante pressão da Câmara Municipal e de grande parte da população, que queria a liberação facultativa do uso de máscara, já que não há fiscalização e muitos nem utilizavam mais o acessório de proteção. As pressões aumentaram depois de o Governo do Estado retirar a obrigatoriedade e muitos municípios seguirem a norma.

A Prefeitura de Rondonópolis anunciou ontem (29) a liberação do uso facultativo da máscara em locais abertos, mantendo a obrigatoriedade em ambientes fechados. A decisão foi tomada após reunião do Comitê de Gestão de Crise.

Na reunião, a maioria aprovou a liberação em locais abertos, menos a secretária municipal de Saúde, Izalba de Albuquerque, que votou contra e justificou que, como sendo uma gestora sanitária de saúde, não poderia se manifestar a favor da flexibilização total do uso da máscara e nem se sentiria à vontade ainda, sabendo sobre a circulação do vírus na cidade.

A secretária destacou ainda que a flexibilização do uso da máscara em ambientes abertos não desobriga a pessoa a não usar: isso é opcional. “Se por qualquer razão, como comorbidades, sintomáticos respiratórios ou outro fator qualquer, a pessoa se sentir desconfortável, insegura, eu aconselho que use a máscara, mesmo em ambientes abertos, já que o vírus continua em circulação. E não usá-la em ambientes abertos é opcional”, explicou.

O Comitê, no entanto, decidiu por manter a exigência do comprovante de vacinação para acesso em estabelecimentos com circulação de mais de 50 pessoas, bem como a apresentação do comprovante da imunização de crianças nas escolas.

Apesar da manutenção, da medida, o que se vê na cidade é que os estabelecimentos deixaram de cobrar o comprovante de vacinação há um bom tempo, e o cumprimento da medida não vem sendo fiscalizado.

Para a liberação do uso da máscara em locais abertos, a Prefeitura deve editar um novo decreto, mas não informou a data em que será publicado. Até que o decreto que revoga a obrigatoriedade do uso da máscara não seja publicado, a utilização em locais abertos continua obrigatória.