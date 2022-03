Dois suspeitos foram presos em flagrante pela Polícia Militar na noite dessa segunda-feira (28), por volta de 23h20 no bairro Carlos Bezerra, suspeitos de terem furtado a casa de um homem que foi detido pela polícia no início do mês. Outros dois suspeitos que participavam do crime conseguiram fugir.

Segundo a PM, uma guarnição policial fazia rondas pela região do bairro Carlos Bezerra, quando percebeu um veículo VW Fox de cor preta em frente a uma residência. Como os policiais já tinham a informação de que um veículo do mesmo modelo e características estaria sendo usado no cometimento de crimes de roubos e furtos na região, decidiram abordá-lo.

No momento em que os policiais se aproximaram do veículo, dois indivíduos fugiram a pé e os ocupantes do veículo fizeram o mesmo.

Os policiais então começaram a perseguir os suspeitos que fugiram a pé, pulando o muro de várias residências, que acabaram por conseguir escapar dos agentes da lei.

Como a situação já tinha sido comunicada por rádio, os policiais começaram a montar cercos para deter o veículo suspeito, que acabou por ser interceptado por uma outra guarnição policial momento depois.

No interior do veículo, os policiais encontraram dois suspeitos e um freezer e uma caixa de tênis, que os ocupantes do veículo não souberam identificar a origem.

Os policiais então retornaram à casa onde tudo teve início e, que estava arrombada e toda revirada, e encontraram lá a nota fiscal do freezer que estava sendo levado pelos suspeitos.

Assim que tentaram identificar o proprietário da residência, os policiais descobriram que este também teve problemas com a lei e foi detido no último dia 7 e que por isso não estava na casa.

Os dois suspeitos detidos foram presos e entregues na 1ª Delegacia de Polícia para responderem pelo crime de furto.