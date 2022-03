Uma carga de madeira que era transportada de forma irregular foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã dessa terça-feira (29), no posto localizado no quilômetro 211 da BR-364, saída para Cuiabá. A carga de madeira e a carreta que a transportava foram apreendidos e o motorista responderá inquérito policial por transportar a madeira sem as devidas licenças.

Segundo a PRF, os policiais chegaram até a carreta que transportava a madeira de forma irregular durante fiscalização de rotina realizada na manhã dessa terça. Os policiais abordaram uma composição que transportava madeira vinda do município de Alta Floresta e que tinha como destino a cidade de Penápolis (SP).

O motorista contou aos policiais que a madeira era preveniente do estado de Rondônia e que ele a levaria para Santa Catarina. Quando colocaram a carreta na balança, foi aferido um peso total 86.460 quilos, ou seja: bem acima do permitido por lei, que é de 77.700 quilos. Os policiais então lavraram um auto de infração para o excesso de peso aferido em 8.760 quilos.

A PRF apurou ainda que o peso líquido da carga aferido foi de 61.600 quilos, o que divergia do informado no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (Danfe), que informava um a carga de 49.500 quilos, o que caracteriza possível crime ambiental.

A empresa que emitiu a documentação e o motorista do veículo foram enquadrados no crime de “transportar, adquirir, vender madeira sem licença válida”. O veículo e a carga foram encaminhados à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), onde permanecerão à disposição do juízo para providências cabíveis.