Outro motivo que contribuiu para a troca de partido foi o fato de que Pátio nunca escondeu seu desejo de pedir votos para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), precisando para tanto estar em um partido do arco de alianças do petista.

Depois de uma verdadeira novela, com direito a indas e vindas, o prefeito José Carlos do Pátio finalmente assinou a sua ficha de filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). A filiação de Pátio aconteceu no domingo (27), na sede estadual da legenda em Cuiabá, durante o seu 15º Congresso Anual da legenda no Estado. Além do prefeito, também se filiaram sua esposa, Neuma de Morais, o presidente da Câmara, Roni Magnani, e o representante da cidade em Brasília, Paulo José.

Mas ainda assim, houve um momento em que cogitou ir com seu grupo para o PV, mas acabou se acertando mesmo com o PSB e se filiou em um ato que reconduziu o presidente estadual da legenda, o deputado estadual Max Russi, para o cargo.

Junto com Pátio também se filiaram o vereador Roni Magnani, pré-candidato a deputado estadual de seu grupo, assim como a primeira-dama Neuma de Morais e do chefe do escritório de representação da cidade em Brasília, Paulo José. Os dois últimos disputam a indicação para concorrerem a deputado federal como nome do grupo, com vantagem natural para dona Neuma, que, além de esposa do chefe, é muito popular e dona de um grande carisma, o que lhe dão uma boa vantagem na pré-disputa.

Nos últimos dias, o nome da primeira-dama municipal chegou inclusive a ser citada como possível candidata a vice-governadora numa hipotética chapa liderada pelo senador Carlos Fávaro (PSD). Nessa composição, ela também é sondada como possível suplente na chapa do deputado federal Neri Geller (Progressistas), pré-candidato ao Senado.

As filiações de Pátio e seu grupo representam um reforço importante para o PSB no Estado, mas a sigla não parece ter no seu horizonte imediato a pretensão de lançar nome ao Governo do Estado, encerrando de vez a discussão sobre a possibilidade do prefeito se afastar do mandato para concorrer ao cargo. Mas, mesmo assim, ele deve se afastar em breve e dar espaço para o seu vice, Aylon Arruda (PSD), assumir o cargo, ainda que por um curto período.

Além de Roni Magnani, a vereadora Marildes Ferreira, que já era filiada ao PSB, também já anunciou a sua disposição de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.