Várias pessoas foram presas e menores apreendidos pela Polícia Militar na noite desse domingo (27). O fato aconteceu por volta de 18 horas, no bairro Sagrada Família, quando um grupo de cerca de 30 pessoas participavam de uma confraternização e teve início uma briga generalizada, que felizmente não resultou em nada mais grave.

De acordo com informações da PM, quatro guarnições policiais foram acionadas para atenderem uma ocorrência de uma briga generalizada que estaria ocorrendo em um local alugado para a realização de festas particulares.

Assim que as guarnições policiais chegaram no local, perceberam que se tratava de uma festa regada a muito álcool e com várias pessoas embriagadas se desentendendo e uma confusão generalizada.

Os policiais constataram que a confusão teria iniciado por conta de uma mulher, que estava discutindo com várias pessoas, gritando e xingando a todos, totalmente descontrolada.

Diante da confusão generalizada e dos ânimos exaltados, os policiais identificaram o responsável pela festa e pediram que ele encerrasse a festa, mas ele se negou a fazê-lo. Então, os policiais pediram que as pessoas deixassem o local, no que também não foram obedecidos.

Nesse momento, o oficial que comandava a operação decidiu evacuar a festa com o uso de força, utilizando de cassetetes e arma de choque contra um dos homens que tentaram agredir com socos aos policiais.

No local, também havia vários menores de idade consumindo bebida alcoólica, que também resistiram às ordens policiais e foram apreendidos e levados para a 1ª Delegacia de Polícia juntamente com os organizadores da festa e outras pessoas que desobedeceram às ordens dos policiais e resistiram à prisão.