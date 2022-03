A Nutripura, uma das maiores empresas nacionais do ramo de nutrição animal e pastagem, realizou neste final de semana, em Rondonópolis, o seu 10º Simpósio, evento bianual que este ano teve como tema “Pecuária: Ontem, Hoje e Amanhã” e que contou com centenas de participantes. O evento foi dividido em dois dias, um Dia de Campo e um dia de palestras, e teve como objetivo apresentar novas tecnologias para facilitar a vida dos pecuaristas e garantir uma boa lucratividade nos negócios.

De acordo com Roberto Naves Aguiar, sócio e diretor-executivo da empresa, desde o seu início, a Nutripura organiza esses simpósios, que acontecem a cada dois anos, com o objetivo de preparar os seus clientes para o futuro. “Então, nós precisamos entender muito bem quais são as tendências, quais são as novidades que os nossos clientes vão precisar usar – e, muitas vezes, eles nem sabem que vão precisar usar – e prepará-los para esse crescimento”, definiu.