Em uma partida muito disputada e com chances de gol para ambos os lados, o União Esporte Clube lutou, mas sucumbiu diante do favoritismo do Cuiabá e acabou derrotado em casa pelo placar do 3 a 2. Com a vantagem adquirida em campo, e equipe cuiabana precisará apenas do empate para se sagrar campeão estadual pela 12ª vez, mas o Colorado rondonopolitano já mostrou capacidade de reação e a Arena Pantanal será palco de uma finalíssima emocionante.

O jogo começou com os jogadores rondonopolitanos à vontade em campo e propondo o jogo, com várias oportunidades de gol desperdiçadas pelos jogadores do União, até que aos 40 minutos o atacante Rodriguinho abriu o placar e marcou para o Cuiabá.

O gol surgiu após cruzamento de Pepê pela direita do campo do Cuiabá e, depois de uma pequena confusão na área, Rodriguinho empurrou para o fundo da rede do goleiro Neneca.

O primeiro tempo terminou com esse placar, mas logo aos 50 segundos do segundo tempo, o Cuiabá ampliou com gol do zagueiro Rafael Gava, que aproveitou uma sobra da zaga do União e finalizou bem, sem chances de defesa para o goleiro Neneca.

Depois de alguns minutos apáticos, visivelmente sentindo a superioridade do adversário e o placar desfavorável, o União diminuiu aos 27 minutos, com gol do zagueiro Willian Barão, depois e cobrança de escanteio pela direita.

Aos 32 minutos, o atacante Jenison, do Cuiabá, marcou, mas o juiz anulou o gol por conta de o jogador estar em posição de impedimento, mas poucos minutos depois, aos 34, ele chutou rasteiro depois de cruzamento do zagueiro Wendel pela esquerda e empurrou a bola para o fundo das redes, ampliando novamente o placar para o Cuiabá.

Raçudo, o time do União não se entregou e aos 45 minutos diminuiu o placar com um gol de cabeça do zagueiro Odail Júnior, depois de cobrança de escanteio.

O jogo ficou tenso nos minutos finais, com dois princípios de desentendimentos entre os jogadores das duas equipes, mas a arbitragem resolveu tudo sem a necessidade de expulsões.

O jogo terminou com o placar de 3 a 2 para o Cuiabá e a equipe terá a vantagem do empate em casa para colocar a mão em mais esse título do Mato-grossense. Já ao União interessa somente a vitória para chegar aos eu segundo título estadual.

A partida contou com um grande número de torcedores e teve um público pagante de 7.805 pessoas e uma renda de R$ 135.490. Esse foi o maior público do estadual até o momento.

A partida final do Mato-grossense 2022 será disputada no próximo sábado (2), às 15h30, na Arena Pantanal.