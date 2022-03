A Santa Casa de Rondonópolis realizará, nesta terça-feira (29/03), na sede da subseção da OAB Rondonópolis, duas assembleias, sendo uma extraordinária, com primeira convocação para 18h30 e segunda convocação para 19h, que tratará sobre do registro do Estatuto Social aprovado pela assembleia realizada em dezembro de 2021, bem como da eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal para gestão 2022/2024. Na sequência, a será a vez da assembleia geral ordinária, com primeira convocação às 20h e segunda às 20h30, visando a apresentação do relatório anual das atividades do Conselho Diretor no exercício de 2021, apresentação do balanço do exercício 2021, com leitura do parecer do Conselho Fiscal, e eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal para gestão 2022/2024. Vale informar que passaram-se apenas 6 meses da última eleição para diretoria da Santa Casa, realizada em setembro de 2021, fora do período normal devido à pandemia de Covid-19, que acabou por impedir sua realização no período habitual, considerando que havia restrições a realização de eventos com aglomeração de pessoas. A Santa Casa é referência em média e alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS) para Rondonópolis e toda região Sul Sudeste do Mato Grosso, o que representa uma população de mais de 700 mil pessoas, sendo apoiado pelo Grupo de Entidades em Prol da Santa Casa, que, motivado pela difícil situação financeira e institucional pela qual passava o hospital à época, inclusive com risco de interrupção dos serviços prestados a população, se formou e iniciou suas atividades de apoio a partir de 2019.

De lá pra cá, em especial pelo apoio desse grupo de entidades, a Santa Casa vem passando por diversas mudanças, trazendo para o debate público as dificuldades enfrentadas, como por exemplo, os valores pagos pelo gestor público pela prestação de serviços do hospital que, segundo afirma a direção atual, não é suficiente para cobrir os custos dos serviços oferecidos, até porque as tabelas estão sem reajustes há muitos anos.

