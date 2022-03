Debaixo de forte chuva, rodeado de amigos e apoiadores, o empresário Claudio Ferreira, ex-candidato a prefeito de Rondonópolis, se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) durante uma cerimônia que ocorreu nessa sexta-feira (25), na Vila Mineira.

No encontro que contou com a presença de líderes religiosos, de empresários como Neles Farias e Odílio Balbinotti, do presidente do PTB estadual, o ex-deputado federal Professor Victório Galli, Claudio Paisagista, como é mais conhecido, foi empossado como presidente local e vice-presidente estadual da sigla, além de ter anunciado a sua pré-candidatura a deputado estadual.

O ato de filiação foi marcado pelo discurso de Victório Galli de que é preciso o empenho para ampliar e fortalecer o PTB no estado. “Nossa missão é dar as mãos e formar lideranças que defendem os mesmos valores e é isso que estamos fazendo hoje aqui. A vinda de Claudio para o PTB é um movimento bastante sólido que aumenta a exposição e relevância da sigla nessa região do Estado”, disse Galli, que tem atuado ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Odílio Balbinotti também fez o uso da fala e destacou a importância de ser te ter pessoas com compromisso à frente da política. “Conheço o Cláudio há muito tempo por conta das relações profissionais, é empresário sério, que cumpre com os contratos, entrega o que se compromete. Precisamos de Bolsonaro no Planalto e de Cláudio Ferreira na Assembleia”, destacou Balbinotti.

Claudio Ferreira é fortemente engajado com as causas e ideias conservadoras, tem sido um articulador político e que media ações para divulgar e fortalecer causas conservadoras pelo Brasil. Durante sua fala, ele contou que escolheu o PTB, justamente por ser um partido conservador, liberal. “Tomei a decisão de ser pré-candidato para lutar por alguns valores. Um deles, é lutar pelo Brasil. Tenho convicção que juntos nós vamos trabalhar para levar gente nova para a política e mudar o país”, declarou.