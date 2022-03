Crimes que envolvem o roubo de cargas em Rondonópolis vêm sendo cada vez mais comuns. Nas últimas semanas chamou a atenção a quantidade de ocorrências desse tipo na cidade. Somente na quinta-feira (24), ao mesmo tempo em que a Polícia Militar prendeu quatro motoristas de caminhão suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo de fertilizantes em Rondonópolis, a Polícia Civil desencadeou a Operação ‘Piratas do Agro’, cujos alvos foram investigados pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) por constituir uma associação criminosa voltada ao furto de fertilizantes em propriedades rurais do Estado. Segundo a polícia, todos os investigados da quadrilha residem em Rondonópolis. Foram cumpridos quatro mandados de prisão e cinco de busca e apreensão.

No caso da prisão dos quatro motoristas de caminhão em flagrante por roubo de carga de fertilizantes pela Polícia Militar, a quadrilha fraudava notas de carga e descarga do produto e, dessa forma, conseguia retirá-los de uma empresa localizada no Terminal Ferroviário, para depois serem comercializados pelos criminosos. De acordo com a PM, a sua Agência Regional de Inteligência (Ari) teria recebido informações do funcionário de uma transportadora que atua no Terminal Ferroviário de que haveria agendamentos de carga de fertilizantes muito acima da média que a empresa está acostumada, o que teria levantado suspeitas do funcionário.

Alguns caminhões suspeitos já haviam sido carregados e, em contato com as empresas destino do produto, estas informaram que eles não haviam descarregado no local de destino especificado na nota de carga e descarga.

Foi então que o funcionário de uma transportadora, que é a responsável por fazer os agendamentos de carga e descarga de fertilizantes, constatou e informou aos policiais que alguns dos caminhões agendados teriam fraudado as notas de carga e descarga.

Com a identificação dos motoristas, os policiais os localizaram e os interrogaram, percebendo a partir daí que haveria um modus operandi muito parecido, que seria carregar os caminhões e deixá-los no pátio do Posto Mazut, que fica às margens da BR-163, onde outro motorista iria buscá-los e descarregá-los. Ainda de acordo com a PM, cada carga dessas está avaliada em torno de R$ 200 mil.