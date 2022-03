Neste sábado (26) a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer um evento especial, para intensificar ainda mais a aplicação das vacinas contra a Covid-19. A partir das 8 horas a equipe vai estar na Praça dos Carreiros pronta para receber toda a população para fazer a imunização contra o coronavírus, complementando o ciclo vacinal e também fazendo a repescagem daqueles que ainda não tomaram.

Pessoas de todas as idades podem comparecer para receber a dose da vacina, mas o evento está sendo preparado especialmente para as crianças. A secretária de Saúde do município, Izalba Albuquerque, adianta que as famílias podem esperar muita diversão e alegria durante todo o período da manhã na praça.

Serão oferecidas guloseimas, como picolé, pipoca, bala e as crianças vão ser recebidos por personagens infantis. “Estamos preparando tudo com muito carinho para atrair as famílias, principalmente quem tem crianças para um momento de alegria e descontração. Pessoas estarão caracterizadas de personagens infantis e cheias de animação para brincar na praça”, comentou a secretária.