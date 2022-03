O Ministério O Pescador Sal da Terra realiza, no próximo sábado (26), o tradicional evento voltado para mulheres, “Chá com Sal”. Alusivo às comemorações ao Dia Internacional da Mulher, celebrado neste mês, o evento terá início às 16 horas.

Na sequência a ministração da Palavra de Deus. O evento ainda terá um grande sorteio de prêmios. Para o encerramento, a organização está preparando uma bela confraternização com um coquetel para as convidadas.

A matriz do Ministério O Pescador Sal da Terra fica localizada no bairro Buriti, em Rondonópolis. A organização reforça que todas as medidas de segurança, em razão do decreto municipal, serão devidamente seguidas.