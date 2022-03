A situação caótica nas estradas vicinais tem causado a sensação nas comunidades rurais de que os serviços não estariam sendo executados por falta de cobrança dos vereadores. “Não é culpa desta Casa. Às vezes, fica até chato o tanto que falamos aqui das estradas da zona rural. Mas temos que entender essas pessoas. O que elas passam na zona rural, não têm o mínimo de condição de vir na cidade. E toda sessão estamos aqui, buscando o secretário, buscando a Coder, indo lá no Vinícuis (Amoroso, secretário da Sinfra), falando com o prefeito, fazendo vídeo com o prefeito, mas as coisas, infelizmente, não são assim. As cosias têm que caminhar”, apontou Dico Sodré.

O vereador Denilson Sodré, o Dico (SD), criticou duramente a falta de manutenção por parte da Prefeitura de Rondonópolis das estradas vicinais da zona rural da cidade. Filiado ao mesmo partido do prefeito José Carlos do Pátio e parte de sua base aliada na Câmara, ele afirma ter cobrado paliativos para o problema, mas não teve seus pleitos atendidos e acabou por fazer ontem (23/3) um desabafo pelos microfones da tribuna da Câmara.

“A Secretaria de Agricultura, que o prefeito trata de faz de conta, quando precisa, não tem um maquinário para dar trafegabilidade e as comunidades ficam presas. Aí, quando é época de campanha, nós vamos lá, fazemos reunião com o prefeito, mostramos a importância, fala-se muita coisa, mas infelizmente, nós vereadores também não temos máquinas para ir lá, senão já teríamos feito”, disparou.

Ele foi aparteado pelo vereador Ozéias Reis (PP), que reforçou as denúncias. “Todas as quartas-feiras tenho trazido esse assunto aqui, tenho ido na Secretaria de Agricultura, tenho procurado o prefeito Zé Carlos do Pátio. É inadmissível aceitar que os produtores rurais enfrentem o que estão enfrentando!”, discursou, propondo em seguida que seja convocado o secretário Adilson do Naboreiro e até o prefeito para explicar o porque de não estar sendo feita a manutenção nas estradas da zona rural.

Dico Sodré retomou a fala em seguida e continuou no tom crítico à gestão municipal. “Eu quero dizer ao prefeito que é importante arrumar praças e gastar milhões com praças, se ele acha importante, nós vamos apoiar. Mas tem que fazer o arroz com feijão, tem que fazer o pequeno também.

Primeiro, temos que começar pelo mínimo. Nós temos que dar o mínimo condições para quem está no campo vir para a cidade, pois, se eles não puderem ficar no campo, vão vir para a cidade e não é a lógica. Temos que dar condições para eles ficarem e produzirem no campo”.

Por fim, o vereador justificou seu desabafo. “A gente vai no prefeito, fala, mas não encaminha. Não estamos aqui para criticar, estamos aqui para mostrar, para ajudar. Quantos problemas resolvemos antes de chegar no prefeito. Eu sou da base do prefeito, eu apoio o prefeito, eu acredito na gestão dele, mas o que estiver errado, nós temos que falar”, concluiu o vereador.