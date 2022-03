Com 13 votos favoráveis, a Câmara Municipal aprovou, na sessão de ontem (23/3), um projeto que torna facultativo o uso de máscaras em lugares abertos na cidade de Rondonópolis, mantendo obrigatório o uso do acessório em locais fechados. Para vigorar, o projeto necessita agora da sanção do prefeito José Carlos do Pátio.

O projeto tramitou na Casa em regime de urgência, sendo que a proposta original previa a liberação do uso das máscaras tanto em lugares abertos como fechados, sejam públicos ou privados. Diante da polêmica, acabou sendo emendado para tirar a liberação do uso da máscara em locais fechados.

Acredita-se que a propositura tenha sido feita tendo em vista os muitos pedidos para o primeiro jogo da final do Mato-grossense, neste sábado (26), entre União e Cuiabá, em Rondonópolis. Contudo, se não for sancionado até amanhã pelo prefeito, não valerá para a partida da final do Mato-grossense.

Vale informar que, nesse momento, Brasil e Mato Grosso passam por um momento de libera geral no uso da máscara, sendo que na semana passada a Prefeitura de Rondonópolis anunciou que manteria a obrigatoriedade da máscara, sem prazo para que houvesse uma liberação.