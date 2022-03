O Município vem realizando reformas na maior parte das escolas e creches municipais. São investimentos altos, mas a qualidade do serviço vem sendo questionada em alguns locais. Na Escola Municipal Vila Paulista, que passou recentemente por reforma, a comunidade escolar conta que há vários problemas visíveis, como o piso da quadra esportiva que apresenta relevos, as arquibancadas que foram construídas de onde não é possível a visualização da quadra e colunas construídas atrás do gol, em um local que pode ocasionar acidentes com os alunos.

Desta vez, são apontados problemas nas obras de reforma de escolas e creches da rede municipal. Além da demora excessiva na conclusão dos trabalhos, há relatos de má-qualidade dos serviços e materiais utilizados, entrega de obras com problemas e até de alunos estudando em meio a restos de materiais de construção em espaços com a reforma inacabada.

Há casos ainda em que foi relatado que a escola passou por reforma e nem mesmo as portas foram trocadas, sendo apenas pintadas, permanecendo maçanetas quebradas, ferrugens e buracos. Algumas unidades permanecem com goteiras e infiltrações mesmo após reformas concluídas.

Na creche Gabriel de Oliveira Dias, a reforma deveria ter sido finalizada em agosto de 2021, mas não foi concluída até o momento. Segundo a comunidade escolar, a creche estava com os aparelhos de ar-condicionado sem funcionar desde o início das aulas, em 25 de janeiro, até o início desta semana. As salas de aula estão inacabadas, sem piso e sem pintura, e o esgoto retorna para o ralo do banheiro. Alunos estão estudando em meio a restos de materiais de construção espalhados por várias partes da creche.

“O mais intrigante de tudo isso é que para os fiscais de obra da Secretaria de Educação todas as obras estão com a qualidade exigida no contrato de licitação, não apresentam problemas e não colocam em risco a vida e segurança dos bebês, crianças e jovens que frequentam as unidades escolares municipais”, apontou uma moradora ao A TRIBUNA.