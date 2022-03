Mesmo entendendo como necessários os gastos com a construção e reformas de praças públicas e áreas de lazer, onde estão sendo investidos valores acima de R$ 50 milhões, conforme apurado pelo A TRIBUNA, vereadores criticam a falta de transparência com que a Prefeitura vem conduzindo os processos para contratação das empresas e sugerem que investimentos massivos, como vêm sendo feitos pela administração municipal, devem ser feitos com cautela e somente após se resolverem os problemas de áreas vitais para a população, como a saúde pública. A vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) critica a falta de transparência da atual gestão municipal e conta que isso tem prejudicado até seu trabalho como parlamentar. “A principal função do vereador é fiscalizar, mas a gente simplesmente não consegue. Isso porque falta transparência da parte da Prefeitura e, quando queremos alguma informação, os secretários simplesmente não respondem. E quando chamamos algum deles para se explicarem na Câmara, dizem que é perseguição política. Nós só queremos as informações que não só eu, como vereadora, mas todos os cidadãos têm direito”, apontou a parlamentar. Para ela, essa falta de transparência, que vai desde a divulgação dos editais para a realização de licitações, que é feita atualmente em jornais escritos da capital, prejudicam não só o trabalho apurativo da imprensa e a fiscalização da parte dos vereadores e entidades públicas e da sociedade civil, mas também acabam por prejudicar os empresários da cidade, que em muitas ocasiões sequer ficam sabendo das licitações. Com relação aos investimentos vultuosos em praças e áreas de lazer, a parlamentar é categórica ao dizer que eles são bem-vindos e que não se opõe aos mesmos, mas que esses investimentos devem obedecer a uma ordem de prioridades.

“Eu acho que tem que haver uma melhor gestão do dinheiro público. Tem várias questões que teriam que ser priorizadas, como a saúde, por exemplo. Mas enquanto isso, não sabemos nem qual é a empresa e nem o quanto estamos pagando por cada obra. Eu acho que tem que ser feitos os investimentos; revitalizar as praças do Centro é urgente, mas a prioridade tem que ser a saúde, sempre!”, concluiu Kalynka Meirelles.

