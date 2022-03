Em 2019, a Prefeitura de Rondonópolis anunciou que iria investir mais de R$ 1 milhão para a construção de 80 abrigos de ônibus na cidade. Em 2020, as obras tiveram início e no final daquele ano, no mês de dezembro, 20 abrigos de ônibus haviam sido instalados. As obras então pararam e estão até hoje paralisadas em mais um impasse criado entre Município e empresa contratada para a execução da obra. A empresa quer um reajuste de quase R$ 1 milhão ao preço definido no contrato original para concluir a obra e construir os 60 abrigos que ainda não foram feitos.

No último dia 17, a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) notificou extrajudicialmente a empresa contratada para a implantação dos abrigos de ônibus, GP Mobiliário Sustentável e Urbanização LTDA, com sede na cidade de Cedral (SP). A empresa terá cinco dias de prazo para apresentar defesa à Setrat sobre supostas irregularidades.

Conforme a notificação, os problemas na execução das obras que previa a instalação de 80 abrigos de ônibus, táxi e mototáxi em diversos pontos da cidade começaram logo após a contratação que ocorreu em fevereiro de 2020. A empresa, segundo alega a Setrat, teria atrasado o início das obras e trabalhado com morosidade, sem seguir o cronograma definido para a execução dos trabalhos.

“Houve morosidade por parte da notificada (empresa) para atender a demanda autorizada pela notificante, isto é, a construção de 20 abrigos de ônibus, pois conforme informações lançadas no sistema Geo-Obras, as 3 primeiras medições restaram zeradas. Somente na quarta medição, alusiva ao período de 17-10-2020 até 25-11-2020, deu-se a entrega dos abrigos de ônibus, correspondente ao valor medido de R$ 193.729,29, que equivalem a 11,8% dos abrigos”, diz a notificação, que informa que nesta data a empresa já deveria ter concluído 65% do serviço, conforme o cronograma de execução da obra, o que significaria 52 abrigos já construídos.