O motorista de uma carreta foi preso pela Polícia Rodoviária Federal na madrugada dessa terça-feira (22) transportando uma carga de 700 quilos de agrotóxicos de forma irregular. Os produtos eram transportados como fertilizantes, mas após uma verificação mais apurada, os policiais constataram se tratar na verdade de agrotóxicos.

Segundo informações da PRF, uma denúncia anônima dava conta de que haveria uma pessoa transportando e comercializando defensivos agrícolas de forma irregular. De posse das informações, os policiais abordaram a carreta alvo da denúncia e encontraram no seu semirreboque trinta e cinco sacos de 20 quilos cada de Sulfato de Manganês.

Os policiais então solicitaram as notas fiscais da carga, que foi apresentada pelo condutor da carreta, mas encontraram divergências entre a descrição contida nas embalagens dos produtos, que seria fertilizante Sulfato de Manganês Monohidratado 31%, e o descrito nas notas fiscais, Molibdato de Sódio 10%, que é outro fertilizante com as mesmas características do manganês.

Após uma verificação mais apurada, os policiais constataram que na verdade se tratava de Benzoato, um agrotóxico, que na maioria das vezes é trazido do Paraguai.

Aos policiais, o motorista da carreta afirmou é funcionário registrado na empresa onde teria pegado o caminhão com a carga e que estaria fazendo as entregas conforme combinado com a empresa que trabalha. Ele ainda confirmou fazer isso constantemente e que os produtos seriam entregues nas cidades de Sorriso e Lucas do Rio Verde. Ele também negou conhecer qualquer irregularidade em seu trabalho.