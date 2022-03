Dois suspeitos foram presos em flagrante na noite dessa segunda-feira (21) pelos crimes de tráfico e uso de drogas, além de receptação. O fato aconteceu por volta de 23h30 em um conjunto de quitinetes localizado no centro da cidade e com os suspeitos foram apreendidos drogas e diversos objetos de origem duvidosa.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição policial fazia rondas pela Avenida 15 de novembro, quando ao passar em frente a um conjunto de quitinetes, percebeu que um indivíduo correu e adentrou uma das quitinetes no momento em que avistou os policiais.

Como os policiais já haviam recebido denúncias de que no local haveria uma pessoa identificada como “Perninha”, que venderia drogas e receptaria objetos sem procedência em troca de drogas, os policiais decidiram parar e abordar o suspeito que fugiu ao avistar os policiais.

Assim que os policiais se aproximaram para abordá-lo, o suspeito jogou uma porção de uma substância que aparentava ser maconha e afirmou que estaria ali para fazer uso de drogas.

Um segundo suspeito que estava próximo se identificou como sendo o dono da quitinete onde o primeiro indivíduo havia se escondido e, assim que os policiais procederam uma revista no local, encontraram um climatizador branco, vários aparelhos de celular, um notebook da marca HP, uma máquina de cartão de crédito, vários documentos em nome de terceiros, que o suspeito não soube explicar a procedência.

Dentro de uma caixa de papelão, os policiais também encontraram um invólucro com 17 pedras e 3 porções de substância que aparentava ser pasta base de cocaína, assim como um rolo de filme PVC, material comumente usado para embalar drogas.

Ainda de acordo com os policiais, o dono da quitinete usava uma tornozeleira eletrônica e já possui passagens anteriores pelo crime de tráfico de drogas.

Já na 1ª Delegacia de Polícia, esse suspeito bateu com a cabeça por diversas vezes na parede, até que conseguiu causar um pequeno galo na testa.

Como os policiais sabiam que um climatizador com as mesmas características do apreendido com os suspeitos havia sido furtado de um escritório de advocacia, eles entraram em contato com a vítima, que reconheceu o aparelho como sendo o furtado de seu escritório.