Enquanto a Prefeitura de Rondonópolis gasta várias dezenas de milhões de reais em novas obras de revitalização e construção de praças e áreas de lazer, obras já iniciadas, como o Parque Encontro das Águas “Lamartine da Nóbrega”, estão paralisadas e sem previsão de conclusão e entrega para a população. Localizado às margens do Rio Vermelho e do Ribeirão Arareau, na região da Vila Aurora, as obras do Parque Encontro das Águas foram lançadas inicialmente em maio de 2019 e retomadas em agosto de 2020, depois de um período paralisada, tendo a promessa de ser concluída no primeiro semestre de 2021.

Pensado como uma área de lazer, de prática esportiva e de realização de eventos culturais, o Parque Encontro das Águas “Lamartine da Nóbrega” possui uma de 50 mil metros e, após concluído, deverá contar com uma estrutura com campo de futebol, quadras poliesportivas e de areia, pista de skate, pista de caminhada, parquinho de diversão, estacionamento e banheiros, além de mirante, postes de iluminação com lâmpadas de LED, fontes de jatos d’água, assim como um amplo espaço para apresentações culturais com arquibancada e espelho d’água.