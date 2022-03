Depois de vencer novamente a equipe da Luverdense, dessa vez na casa do adversário, mas novamente de virada pelo placar de 2 a 1, o União Esporte Clube conseguiu uma suada classificação e disputará a grande final do Campeonato Mato-grossense de Futebol de 2022 contra a equipe do Cuiabá, que venceu o Dom Bosco por 3 a 0, na tarde do sábado (19) na Arena Pantanal.

O calendário dos dois jogos decisivos ainda não foi divulgado pela Federação Mato-grossense de Futebol, mas a primeira partida deverá ser em Rondonópolis e a finalíssima em Cuiabá, devido à equipe da capital ter feito melhor campanha na competição estadual.

A classificação do União foi confirmada na noite do sábado, após vencer novamente o Luverdense, em jogo de volta no Estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, casa do adversário.