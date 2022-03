O Ministério Público do Estado (MPE) entrou na busca de aumentar a adesão da vacinação infantil em Rondonópolis. Junto à Secretaria Municipal de Saúde, a Promotoria da Infância e Juventude cobrou que os pais e responsáveis vacinem as crianças com idade entre cinco e 11 anos e autorizem a imunização nas escolas. Conforme a promotora da Infância e da Juventude, Patrícia Eleotério Campos, a vacinação é obrigatória e o Ministério Público vai fazer valer esse direito da criança. Contudo, ela destacou que, nesse primeiro momento, o objetivo será o de convencer as famílias, os pais e tutores a levarem voluntariamente e espontaneamente os filhos para se imunizarem, sem nenhum tipo de ônus ou responsabilização.

No entanto, a promotora ressaltou que os casos em que os pais e responsáveis se neguem a vacinar as crianças serão registrados pela Secretaria de Saúde e levados ao Conselho Tutelar, que fará as notificações aos tutores. A permanência da recusa de vacinação das crianças pelos pais e responsáveis após notificação do Conselho Tutelar será notificada ao MPE e à Justiça, que adotarão as medidas cabíveis.

