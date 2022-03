Mesmo com a população sofrendo com a pouca disponibilidade de linhas e de veículos do transporte coletivo, os novos ônibus adquiridos pela Prefeitura continuam parados e largados ao tempo, se desgastando e se depreciando. Neste mês de março faz um ano que os primeiros 22 veículos chegaram na cidade. Além do óbvio prejuízo à população, que poderia estar contando com ônibus novos e com ar-condicionado, esses veículos parados podem até estragar nesse período sem uso, o que certamente vai gerar novos prejuízos financeiros para a municipalidade.

Essa frota de novos ônibus para o transporte coletivo foi adquirida após o prefeito José Carlos do Pátio (SD) decidir municipalizar o serviço, depois de várias tentativas de licitar a concessão para uma empresa privada. Como não haviam interessados e como a concessão da Cidade de Pedra já estava vencida desde abril de 2014, sendo renovada de forma precária por várias vezes consecutivas, a decisão pareceu ser uma saída para o problema.

A Prefeitura anunciou, então, a aquisição ao todo de 50 novos ônibus, que comporão a frota da nova Autarquia Municipal do Transporte Coletivo (AMTC), sendo que 22 chegaram em março de 2021, 14 chegaram na semana passada e com previsão de mais 14 até este fim de semana. O investimento previsto pelo Município na aquisição da frota de ônibus é de R$ 22,6 milhões.

Nisso, chama a atenção que o primeiro lote, de 22 ônibus mais novos e confortáveis, está parado no pátio da empresa Cidade de Pedra, ao relento, enquanto a população sofre com a pouca disponibilidade ônibus e de linhas. A Prefeitura não informou para onde foram levados os outros veículos que chegaram neste ano, não dando para verificar as condições em que estão sendo guardados.