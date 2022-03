Enquanto o Brasil e Mato Grosso passam por um momento de libera geral no uso da máscara, Rondonópolis adotou um posicionamento contrário e, nesta sexta-feira (18), a Prefeitura anunciou que manterá a obrigatoriedade da máscara, sem prazo para que haja uma liberação. Foi anunciado ainda, no sentido aposto do que o próprio Município havia informado na semana passada, a manutenção do passaporte da vacina para acesso a estabelecimentos da cidade com circulação de mais de 50 pessoas e com promessa de intensificação da fiscalização.

A divulgação das medidas foi feita pela secretária municipal de Saúde, Izalba de Albuquerque, em entrevista à imprensa nesta sexta-feira. A secretária afirmou que vai voltar a fiscalizar a exigência da apresentação do passaporte de vacinação atualizado, e o uso obrigatório de máscara de proteção para acesso aos órgãos públicos e privados, principalmente em estabelecimentos comerciais de grande fluxo de pessoas, em razão da baixa procura por imunização vacinal nos casos de segunda dose e reforço em adultos e na vacinação de crianças.