A Secretaria Municipal de Saúde e a Promotoria de Infância e Juventude anunciaram que hoje (18/3), após reunião, será feito um panorama do andamento da vacinação infantil contra a Covid-19 em Rondonópolis e a apresentação do comprovante de vacinação nas escolas. Segundo a Prefeitura, a Saúde em conjunto com a Promotoria deve intensificar a atuação de cobrança para que os pais apresentem o comprovante de vacinação nas escolas.

A apresentação do comprovante da vacinação para crianças nas escolas, constante em decreto municipal, não impede que as crianças não vacinadas frequentem a escola. A exigência é para que os pais e responsável apresentem o comprovante e, caso a criança não esteja vacinada, autorize que o imunizante seja aplicado na escola. Os casos em que pais ou responsáveis se negarem a vacinar as crianças são encaminhados ao Conselho Tutelar e a Promotoria da Infância e Juventude, que adotará as medidas cabíveis em lei.