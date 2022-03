O levantamento foi feito após um grande número de obras de praças e áreas de lazer começarem a ser lançadas em curto período de tempo atingindo valores vultosos de recursos. Inicialmente a reportagem do A TRIBUNA solicitou as informações de todas as obras em praças e áreas de lazer em andamento e em licitação, bem como os valores investidos em cada uma delas para a Prefeitura, que se negou a fornecer os dados e não explicou os motivos da negativa em repassar as informações que são de interesse público.

Diante da grande quantidade de obras de construção e reformas de praças e áreas de lazer que estão sendo realizadas em Rondonópolis, o A TRIBUNA fez um levantamento nos editais de licitação da Prefeitura nos anos de 2020, 2021 até março de 2022 direcionados à contratação de empresas para esse tipo de obra. A estimativa é de que a Prefeitura esteja investindo mais de R$ 40 milhões em obras que já estão em execução ou com a licitação em trâmites finais e mais de R$ 10 milhões que se referem a obras ainda não iniciadas e com a licitação marcada ou não finalizada por problemas como de terem sido declaradas desertas. A maior parte dessas obras são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Os valores desses 34 projetos somados chegam a R$ 40.369.532,44. Além disso, mais de R$ 10 milhões estão programados para ser investidos em mais 13 projetos que foram lançados e constam em licitações não finalizadas por terem sido consideradas desertas ou que não foram concluídas. Vale ressaltar que o valor é uma estimativa, já que a Prefeitura negou o acesso aos dados solicitados.

Para o Observatório Social de Rondonópolis (OSR), que acompanha licitações, gastos públicos e obras, a falta de transparência da Prefeitura no fornecimento de dados atualizados e com informações amplas sobre as obras em praças, parques e áreas de lazer é um problema grave e que causa preocupação.

A coordenadora executiva do OSR, Tuliane Bessa Machado, explica que um primeiro problema está na falta de transparência. Ela destaca que no Portal da Transparência do Município são fornecidas apenas informações básicas sobre os contratos e obras em andamento. Somado a isso, no próprio sistema Geobras do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) as informações sobre as obras e valores estão desatualizadas, o que dificulta ainda mais que o acesso da população nas informações de interesse público.

Como se não bastasse, a coordenadora relata que nem mesmo o OSR, que atua no acompanhamento da gestão pública, tem acesso as informações que deveriam ser de acesso garantido a qualquer cidadão conforme a Lei de Acesso à Informação. “Reiteradamente encaminhamos ofícios com solicitação das informações que não estão disponíveis no Portal da Transparência e nunca recebemos resposta”, diz.