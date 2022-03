A equipe do União Esporte Clube irá até a cidade de Lucas do Rio Verde enfrentar o time da casa, o Luverdense, para decidir uma das vagas na final do Campeonato Mato-grossense de Futebol. Os rondonopolitanos contarão com a vantagem do empate, já que venceram a primeira partida, jogada no Luthero Lopes, pelo placar de 2 a 1, e tem boas chances de conseguir um bom resultado na casa do adversário e avançar para a final.

No primeiro confronto entre as equipes, na casa do União, o Luverdense até conseguiu sair na frente no placar, tendo marcado um gol de pênalti no primeiro tempo, mas o Colorado rondonopolitano não se deixou abater e procurou a meta do adversário, até conseguir o gol de empate e a virada pouco depois.