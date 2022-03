🔊 ouça o áudio, clicando abaixo…

A Câmara de Rondonópolis deve aprovar em breve um Projeto de Lei do Executivo que trata da criação de um novo pátio de apreensões de veículos, cuja contratação será na forma de concessão, sou seja: será terceirizado. Esse pátio já é aguardado há tempos pelas autoridades de trânsito e policiais, que se sentem impedidos de realizarem quaisquer tipos de operações de fiscalização no trânsito, pois não há para onde enviar os veículos que venham a ser aprendidos.

A notícia da criação do novo pátio para a guarda de veículos apreendidos não agrada a todos, pois irá atingir em cheio os trabalhadores que têm dificuldades de manter os documentos de seus veículos em dia, mas é uma medida necessária, pois a ausência das fiscalizações no trânsito tem gerado uma sensação de terra sem lei, onde os maus condutores podem cometer todo tipo de abusos no trânsito com a segurança de que não sofrerão nenhuma sanção ou punição por seus atos. E isso na prática funciona como um estímulo ao erro, à desobediência das leis de trânsito e, convenhamos, todos perdemos quando isso acontece.

Quando existem as tais fiscalizações no trânsito, os motoristas e motociclistas naturalmente transitam de forma mais prudente, o que resulta num trânsito mais seguro e em condutores mais conscientes, e com isso menos acidentes de trânsito, menos gente ferida, menos gastos públicos com o tratamento e recuperação desses acidentados, e assim por diante. Uma notícia muito comum, principalmente nos finais de semana, são os casos de motoristas e motociclistas embriagados que provocam acidentes no trânsito, mas grande parte desses acidentes poderiam ser evitados caso houvesse a fiscalização da Lei Seca, que são feitas por todo o Estado, mas não em Rondonópolis, justamente por não possuirmos um local apropriado para a guarda de veículos apreendidos nessas operações.

A nossa preocupação é que essa empresa que irá administrar o pátio não cobre valores fora da realidade e injustos pelos serviços de guinchamento e guarda dos veículos, como já ocorreu no passado, o que na prática inviabilizou que muita gente regularizasse e recuperasse seus veículos, o que não é o objetivo da criação de tais espaços. O melhor a se fazer é pura e simplesmente cobrar um valor justo, condizente com a realidade e com os valores cobrados em outras cidades.

Então, que a administração municipal seja ágil em concluir esse processo e que o trânsito volte a ser fiscalizado o quanto antes. Para o bem de todos!