A cidade de Rondonópolis poderá ter um novo Hospital Regional, que seria construído no novo Centro Político e Administrativo (CPA), que ficará ao lado do campus da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

A obra vem sendo negociada pelo deputado federal Carlos Bezerra (MDB) junto ao Governo do Estado e deve ser viabilizada por meio de uma Parceria Público Privada (PPP), mas ainda sem uma previsão de quando isso deve acontecer. O assunto ainda é tratado com uma certa reserva pelo parlamentar federal, já que ainda é preciso avançar nas tratativas, mas Bezerra se mostra confiante quanto à possibilidade de o projeto ser concretizado. “Pretendemos fazer uma PPP para a construção de um hospital com 120 leitos ali no Centro Político. O (prefeito) Zé do Pátio já disponibilizou o terreno e agora precisamos terminar essa tratativa com o governador”, declarou. Ele adianta que a nova unidade hospitalar irá substituir o atual Hospital Regional, cuja estrutura já está defasada e desgastada pelo tempo, não tendo mais condições de atender toda a enorme demanda de serviços médicos de média e alta complexidade. Mas o parlamentar pretende lutar para que esse prédio atual continue funcionando.

“Nós podemos dividir as especialidades e manter os dois funcionando. Seria o ideal. Mas o que temos é muito limitado. Naquela época (em que foi inaugurado, nos idos de 2002) ele servia muito, com 30 leitos, mas a cidade cresceu muito e hoje precisa de 300 leitos. Temos que pensar no futuro”, completou Bezerra.

