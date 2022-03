A Prefeitura de Rondonópolis alega ter sido vítima de um golpe que resultou no depósito ilegal de R$ 463 mil em contas de terceiro. Um boletim de ocorrência foi registrado pelo Município no último dia 8 de março na Polícia Civil. A denúncia foi feita por uma servidora da Secretaria Municipal de Finanças.

A servidora relatou para a polícia que no dia 24 de fevereiro uma pessoa que se identificou como funcionária da Caixa Econômica Federal (CEF) entrou em contato relatando que precisava fazer uma atualização do módulo de segurança do sistema online da conta do Município. Na sequência, a suposta funcionária teria passado um link de internet banking e a servidora confirmou a operação. Para a servidora, a suposta funcionária da CEF disse que se chamava Ana Maria.