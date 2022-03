Com a aprovação e posterior sanção do governador Mauro Mendes (UB) do projeto de lei que proíbe a exigência do comprovante de vacinação, o chamado passaporte da vacinação, o Município de Rondonópolis também deixará de exigir o documento. A medida suspendendo a obrigatoriedade ainda será publicada no Diário Oficial do Município, mas com a entrada em vigor da lei estadual, a exigência automaticamente cai por terra, já que uma lei municipal não pode se sobrepor a uma outra lei válida em nível estadual.

A sanção à lei estadual foi publicada na última segunda-feira (14) e desobriga os cidadãos do Estado a apresentarem o passaporte da vacinação física ou em qualquer outro meio, para poderem adentrarem espaços públicos e privados.

Questionada sobre a situação, a Prefeitura de Rondonópolis se manifestou por meio da Procuradoria-Geral do Município, que afirmou textualmente que “a lei sobrepõe o decreto, portanto, está proibida a cobrança do passaporte da vacina” e que o Município deve publicar um novo decreto revogando o dispositivo que tratava desse assunto.