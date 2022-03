A realidade tem sido acompanhada pela parlamentar, que tem constantemente tocado no assunto durante suas falas na Tribuna da Câmara. Ela explica os médicos especialistas são contratados via chamamento público, que paga um valor diferenciado para especialistas como psiquiatras, gastroenterologistas, os proctologistas, neurologistas e outras especialidades, que são contratados como prestadores de serviços. “Mas esses atendimentos estão suspensos, porque não foi feito o tal chamamento público para selecionar e contratar os profissionais médicos”, explicou.

A vereadora e ex-secretária municipal de Saúde, Marildes Ferreira (PSB), tem feito constantes intervenções e feito cobranças com o objetivo de resolver sérios e graves problemas na estrutura de saúde do Município, como é o caso do Centro de Especialidades Apoio e Diagnóstico Albert Sabin (Ceadas), que tem sido alvo constante de críticas e reclamações da parte dos usuários que sofrem por conta do número insuficiente de médicos especialistas e da demora para a realização de exames e consultas. A situação chegou a tal ponto que mais de mil pacientes aguardam numa fila de espera por um simples exame de ressonância magnética, assim como para a realização de outros exames.

“Um [chamamento público] que foi feito, muitos médicos não quiseram aderir, por conta do valor e também por conta de exigirem que os médicos atendessem em seus consultórios particulares. Enquanto isso, os nossos pacientes que estão aí em tratamento de oncologia, com proctologista, com psiquiatras, com gastro, estão sem atendimento. No Ceadas, há sim alguns médicos de algumas dessas especialidades atendendo, que são concursados, mas não dão conta de atender a demanda existente”, apontou Marildes Ferreira.

Quanto à fila de espera por exames de ressonância e tomografias, ela confirma que os serviços estão suspensos porque houve um outro chamamento para que duas empresas da cidade pudessem prestar os serviços, mas ainda não foi finalizado o processo de contratação. “Nós sabemos que esses dois tipos de exames de imagens sofisticadas são necessárias para o fechamento de um diagnóstico, principalmente para o paciente oncológico. Então, a fila cada vez mais está se estendendo. Chamo a atenção à gestão do SUS para cuidar desse assunto o quanto antes”, externou a vereadora.

ÔNIBUS DE TRANSPORTE DE PACIENTES

Marildes Ferreira denuncia ainda que o ônibus que leva pacientes para realizarem consultas em Cuiabá chegou a suspender seus serviços por conta de um atraso de mais de 90 dias no seu pagamento, mas o serviço foi retomado depois de o proprietário do veículo ter recebido os valores referentes ao mês de dezembro, mas janeiro e fevereiro continuam em aberto, o que pode levar a novas paralisações do serviço a qualquer momento.

CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE

Outro caso que tem preocupado a parlamentar diz respeito ao Consórcio Regional de Saúde, ao qual Rondonópolis, assim como os demais municípios da região, faz parte, como forma de garantir vários tipos de exames e procedimentos médicos com profissionais da saúde. No dia 13 de outubro do ano passado, a Câmara recebeu um projeto com um pedido de recursos no valor de R$ 39,7 milhões, valor para a manutenção de um ano de contrato com o Consórcio, que serviria para a renovação do contrato, mas isso não aconteceu até hoje. “O projeto foi aprovado, porém, até hoje, esse contrato ainda não foi assinado. Ele venceu no final do ano passado e até agora nada aconteceu”, afirmou Marildes Ferreira.

Ela completa dizendo que o contrato está pronto, mas ainda é preciso uma nova aprovação pela Câmara, mas nenhum projeto tratando do assunto chegou até o momento no Legislativo.

“São muitos pacientes que necessitam desses médicos especialistas, como proctologistas, neuropediatras, que é a maior demanda, e todos estão sem atendimento, sem retorno de consultas. Então, uma vez que o Município escolheu estar no Consórcio, é preciso que se assine esses documentos o mais rápido possível. Enquanto isso, os pacientes que necessitam dos serviços públicos do SUS com médicos especializados não são atendidos porque alguém não assina o documento”, desabafou em tom de desânimo.