Um homem foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira (15) pelo crime de tráfico ilícito de drogas. O fato aconteceu por volta de 22h30 e com o suspeito foram apreendidas diversas porções de maconha, além de dinheiro trocado e uma balança de precisão, usada para pesar a droga.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma denúncia dava conta de que uma residência localizada no bairro Jardim Liberdade II e, assim que uma guarnição policial chegou no local para averiguar a denúncia, um dos suspeitos que estava na casa saiu correndo para o quintal assim que avistou os policiais. Esse indivíduo levava nas mãos uma sacola que aparentava ter drogas, que ele jogou fora e fugiu em direção a um matagal e um córrego.