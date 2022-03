Em meio ao retorno das discussões sobre o estacionamento rotativo no Centro de Rondonópolis, a Prefeitura publicou ontem (15) a criação de uma comissão para a realização de uma tomada de conta especial nos documentos apresentados pela empresa concessionária do rotativo, a Planar Engenharia. A comissão foi formada a partir de uma orientação técnica da Unidade de Controle Interno do próprio Município e criada pela Portaria 29.913, de 11 de março de 2022.

A comissão formada por servidores do Município deve apurar a relação das vagas exploradas pela concessionária no decorrer da concessão do serviço público, denominado Rotativo Rondon. O objetivo é o de quantificar os valores devidos a título de outorga da concessão e, para isso, seria necessário o exame pormenorizado das vagas utilizadas nas áreas de abrangência do estacionamento rotativo pago. O trabalho da comissão com a tomada de conta especial deve embasar um processo de ressarcimento de dano ao erário.

A comissão constituída tem por finalidade apurar ainda fatos, identificar responsáveis, quantificar o dano e a recomposição do prejuízo causado ao erário oriundo do contrato de concessão nº 2704/2014, firmado entre o Município de Rondonópolis e a empresa Planar Engenharia. O prazo estabelecido para a finalização de trabalho da comissão será de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período.