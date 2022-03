Foi-se o tempo em que atacantes sul-americanos dominavam a lista dos melhores do mundo. Grandes nomes, como Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar nem chegam a aparecer na lista de classificação da Chuteira de Ouro deste ano. Mas afinal, quem está na disputa desta vez? Em rodas de amigos e sites de aposta, provavelmente os torcedores já tinham seus favoritos, mas a lista oficial já foi divulgada.

O já tradicional prêmio mundial, entregue anualmente ao artilheiro dos campeonatos nacionais de diversos países, agora conta com outros grandes nomes. E os países Europa saem ganhando desta vez; na classificação é possível notar dez atacantes europeus: quatro noruegueses, um polonês, um tcheco, um italiano, um francês, um sérvio, um alemão, um croata e um suíço. E também dois africanos: um egípcio e um cabo-verdiano.

Mas apesar de a lista ser vasta, será difícil tirar o bicampeonato (consecutivo) de Lewandowski, camisa 9 do Bayern. Ele aparece em primeiro lugar com 58 pontos, já o segundo colocado, Ohi Omoijuanfo, do Estrela Vermelha, aparece com 46,5. Teoricamente, ainda dá tempo de Ohi conquistar a liderança, mas seria uma tarefa difícil, já que precisaria de oito gols em apenas sete rodadas para o fim da temporada na Sérvia, onde ele joga.

Atualmente, o maior campeão da história do prêmio é Messi, com seis troféus, mas desta vez, ele se posiciona muito mal, pois marcou apenas dois gols na Ligue 1 francesa. Mas e o Brasil? Já são 20 anos sem um atacante premiado; a última vez que um brasileiro faturou o prêmio foi em 2001/2002, com Jardel, na época jogador do Sporting. Além dele, somente Ronaldo, na temporada 1996/1997.